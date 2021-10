Roma-Napoli, duello in panchina tra Mourinho e Spalletti

Duello non solo in campo tra Roma e Napoli, il duello ci sarà soprattutto in panchina tra due big come Mourinho e Spalletti.

I due allenatori vengono da due situazioni completamente differenti, Mourinho deve rigenerare l’ambiente dopo il pesantissimo ko in Conference League col Bodo-Glimt, quindi un’ulteriore sconfitta potrebbe essere ancor più deleteria per l’ambiente romano.

Spalletti invece vuole far continuare a sognare i tifosi partenopei provando a centrare la nona vittoria di fila in quella che è stata la sua vecchia casa per molti anni.