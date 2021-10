Mbappé-Osimhen, Spalletti fa eco a Sabatini: “Mi tengo il secondo tutta la vita…”

“Oggi, tra Mbappè e Osimhen, io mi prendo Osimhen”. In mattinata avevano fatto notizia le dichiarazioni del noto dirigente italiano, ex Roma, Walter Sabatini, che nel corso di un’intervista al Corriere dello Sport aveva parlato dei due bomber del momento elogiando l’attaccante del Napoli con parole al miele: “Segna in ogni modo, è inarrestabile..”.

Nel corso della conferenza stampa pre-partita in vista di Roma-Napoli, gli ha fatto subito eco il tecnico del Napoli Luciano Spalletti, che stima tantissimo l’ex dirigente giallorosso e ha confermato le sue sensazioni sul talento nigeriano che il Napoli ha prelevato dal Lille l’estate scorsa: “Mbappé-Osimhen? Io la penso come lui, ma tutta la vita, non solo in questo momento”.