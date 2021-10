Genoa, Ballardini rischia: Gattuso accostato al Grifone ma l’ex Napoli ha già deciso

Ennesima sconfitta per il Genoa ieri nell’anticipo contro il Torino, risultato di 3-2 per i Granata ed ecco che la panchina del Grifone torna a traballare. Ballardini rischia seriamente il quarto esonero dalla panchina dei rossoblù, decisivo sarà il ravvicinato ‘scontro salvezza’ contro lo Spezia previsto per martedì nel turno infrasettimanale.

Secondo quanto rivela l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il club genoano avrebbe sondato la disponibilità ad un ritorno in panchina di Gattuso, che sta però probabilmente attendendo la chiamata per un progetto più ambizioso e avrebbe già gentilmente declinato. Da scartare anche l’ipotesi Maran, dopo l’esonero dello scorso anno.