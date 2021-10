GdS – Super Osimhen e mago Insigne, la banda Spalletti continua a stupire!

La banda Spalletti continua a sognare e a stupire. Dopo le 8 vittorie di fila in campionato, il Napoli riesce anche a trovare la prima fondamentale vittoria in Europa League con il risultato netto di 3-0. Spalletti sta riuscendo a far giocare tutti i componenti della rosa. In conferenza stampa infatti non vuole sentir parlare di turnover poichè ritiene tutti titolari utili alla causa.

Inoltre a dimostrazione di questo, già dal primo giorno di ritiro, Spalletti ha sempre parlato di una rosa eccezionale e che addirittura si sarebbe incatenato qualora uno dei suoi giocatori sarebbe partito