FOTO – I tifosi azzurri si danno appuntamento per caricare la squadra in vista della partenza del Roma: l’appuntamento

“Ed oggi come allora…accompagnamoli alla vittoria!”. Recita così il manifesto social del gruppo organizzato Ultras ’72 che dimostra come ci sia grande entusiasmo in città attorno ai risultati del Napoli in Campionato e in Coppa, con i tifosi che, grazie anche ad un progressivo allentamento delle restrizioni dovute al Covid, stanno tornando finalmente a farsi sentire.

I supporters partenopei sono stati dunque chiamati a raccolta all’esterno dello Stadio Maradona: l’appuntamento è fissato per oggi pomeriggio dalle ore 16.30, i tifosi del Napoli cercheranno di caricare al meglio la squadra in vista della partenza per la Capitale per la sfida di domani contro la Roma.