Corbo: “Juan Jesus? Ha rallentato il gioco contro il Leagia. Preferisco di gran lunga Mario Rui

Dopo la prova un pò opaca di Juan Jesus con il Legia Varsavia, il giornalista Corbo ha parlato nel suo ‘Graffio’ per l’edizione online del quotidiano dell’assenza di Mario Rui durante il match: “A complicare il gioco nonostante gli inviti di Spalletti ad accelerare, c’è Juan Jesus, al posto dello squalificato Mario Rui. Del difensore portoghese è più facile parlar male che fare a meno. In una prova solo difensiva, per quel poco che c’è da difendere, il maturo brasiliano propone poco, debilitando tutta la fascia sinistra.”