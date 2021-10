Cds Campania – Spalletti vuole entrare nella storia nel suo passato

Roma-Napoli è già un crocevia fondamentale per il campionato. La Roma deve risistemare i cocci dopo la cocente sconfitta per 6-1 contro il Bodo-Glimt. Il Napoli invece vuole continuare la sua fuga e va a caccia della sua nona vittoria consecutiva, che gli permetterebbe di avvicinarsi al record della Roma di Garcia fermo a 10 vittorie.

In casa giallorossa, intanto, il clima è rovente e al centro c’è Mourinho che non fa sconti e dallo spogliatoio filtrano altre accuse alle riserve: “Non potreste giocare neppure in serie B”