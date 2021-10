Agostinelli: “Se il Napoli segna nei minuti inziali, i tifosi giallorossi possono inziare a contestare la squadra di Mourinho!”

Nel corso di un’intervista a Tuttomercatoweb, l’ex allenatore Andrea Agostinelli ha parlato della partita di domenica alle ore 18:00 tra Roma e Napoli.

Ecco le sue parole: “La Roma dovrà avere una reazione emotiva e forse la gara sarà più dura per i partenopei. Dopo una prestazione del genere i giallorossi cercheranno certamente di dare di più”.

“Se da una parte per la squadra di Spalletti potrà essere più difficile per quel motivo che ho detto, d’altro canto può succedere l’inverso, cioè che se il Napoli parte alla grande e va in vantaggio può mettere in crisi la Roma perchè può anche esserci la contestazione del pubblico”.