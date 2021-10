Vince il Torino, ma il Genoa lotta fino all’ultimo: è 3-2

Partita folle tra Torino e Genoa, anticipo della nona giornata di Serie A. La prima frazione di gioco vede i granata dominare la sfida, e ad andare in vantaggio addirittura di due gol, grazie alle reti di Tonny Sanabria e di Tommaso Pobega. La ripresa vede i rossoblù con un atteggiamento completamente diverso. Mattia Destro accorcia le distanze per i suoi al minuto 70. I granata però, riescono a trovare la forza per portarsi ancora una volta avanti di due lunghezze, grazie a Josip Brekalo. Il Genoa tenta l’assalto finale, e prima accorcia le distanze con Felipe Caicedo, poi tenta un disperato forcing che però non porta al pareggio. Successo importantissimo per gli uomini di Ivan Juric, che tornano alla vittoria. Perde il Genoa di Davide Ballardini, che ha l’aggravante di non essere sceso in campo durante il primo tempo. E la posizione del tecnico inizia a traballare.