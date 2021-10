Un segreto di Spalletti: avere quattro titolari in più

Esiste un segreto che caratterizza il Napoli di Spalletti: gli azzurri giocano con quattro titolari in più. Ciò è stato possibile grazie alla capacità dell’allenatore di saper coinvolgere tutti gli effettivi della rosa. Tutti i giocatori si sentono importanti e responsabilizzati, a differenza di quanto avviene alla Roma, dove Mourinho ha addossato le colpe della sconfitta contro il Bodo Glimt sulle riserve, non ritenute all’altezza dei titolari. Con Spalletti ciò non succede e non dipende solo dalle qualità dei singoli. Il dato che lo testimonia è che dopo gli undici titolari, vi sono 4 calciatori ovvero Lozano, Zielinski, Manolas e Meret che pur non essendo titolari hanno un minutaggio elevato.