Scotto: “Terzino sinistro? In caso di cessione potrebbe arrivare Mykolenko”

Giovanni Scotto, giornalista, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal. Si è parlato della questione terzino sinistro e non solo.

“In caso il Napoli cedesse uno tra Mario Rui e Ghoulam potrebbe puntare un altro terzino sinistro. Il Napoli segue Mykolenko da più di un anno, ma non so se sia il primo nome sul taccuino dei partenopei. Credo che De Laurentiis e Giuntoli possano virare su un calciatore già formato, alla Emerson Palmieri per dire. La strada più probabile è che il Napoli prenda un terzino a gennaio per poi ufficializzarlo in estate”.

“Europa League? Il Napoli ha vinto meritando alla grande. Bravo Spalletti non solo nelle sostituzioni, ma anche nel modificare più volte modulo. Il Napoli riesce a crescere anche all’interno della stessa sfida”.