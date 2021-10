Roma, Mou mette tutti in castigo: niente riposo e allenamento in vista del Napoli

Niente riposo per la Roma dopo la disfatta di Bodo. La squadra giallorossa al termine del match perso incredibilmente 6-1 in Norvegia è rientrata in nottata nella Capitale. Sbarco a Fiumicino alle 2.30, i giocatori sono rientrati in Pullman a Trigoria e tutti hanno dormito nel centro sportivo.

iente sosta a casa, perché Mourinho ha voluto organizzare l’allenamento alle 11.30 di questa mattina. Dopo la colazione, squadra prima in palestra e poi in campo per una riunione di squadra per parlare del 6-1 e poi l’allenamento, per preparare al meglio la difficile sfida di domenica pomeriggio contro il Napoli.