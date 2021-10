Radio Punto Nuovo – Giuffredi: “Politano è importantissimo per il Napoli”

Mario Giuffredi, procuratore di molti calciatori del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo di Matteo Politano, suo assistito. Infatti, secondo il procuratore il giocatore ex Inter è fondamentale per Spalletti: “Politano è importantissimo per il Napoli: ieri appena è entrato ha cambiato la partita. A parer mio da una grande mano non solo nelle azioni offensive ma anche difensive. Politano è sottovalutato per le enormi capacità che ha. Sono più che convinto che possa far addirittura meglio della passata stagione“