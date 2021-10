Antonio Ottaiano, ex agente di Lorenzo Insigne, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del capitano degli azzurri: “Lorenzo ha qualità incredibili: il gol di ieri, infatti, non mi ha stupito conoscendo il fuoriclasse. Il Napoli con Spalletti riesce a cambiare in pochi istanti la partita. Osimhen può diventare un fuoriclasse: riesce a cacciare dal cilindro giocate pazzesche”