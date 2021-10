Lazio, Luis Alberto mette like ad un post contro Sarri: scoppia il caso a Formello

A Roma sponda Lazio, pare essere scoppiato il caso Luis Alberto: infatti lo spagnolo dopo un’altra panchina non sono piaciute le parole di Maurizio Sarri che nel post partita ha parlato di questa situazione. Il Mago sui social, ha espresso il proprio disappunto sulla scelta del tecnico. Lo ha fatto sui social con un like galeotto ad un messaggio su Twitter:

“Tu pensa che co****ne Inzaghi che li ha fatti giocare e vincere per 5 anni. I calciatori forti devono giocare sempre, sennò non sei un grande allenatore”.

Un tweet riferito alle parole di Sarri nelle interviste post partita aveva detto da poco che Luis Alberto e Milinkovic Savic , in questo momento, non sono ancora pronti a giocare insieme. Una decisione che al Mago non va proprio giù.