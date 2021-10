La serie A entra nel vivo: chi sono le favorite per lo Scudetto?

Dopo 8 giornate è già possibile iniziare a tirare le somme su questa prima parte di campionato, che tra qualche sorpresa e diverse conferme rispetto alle attese iniziali comincia a delineare quelli che sono i rapporti di forza tra le squadre.

In quella che si preannuncia come una lunghissima battaglia su più fronti, la lotta per lo Scudetto sembra quest’anno particolarmente interessante e aperta a diverse compagini, come dimostrano anche le quote molto equilibrate da parte dei bookmakers sui smigliori siti scommesse inglesi per i giocatori italiani: dal Napoli alle milanesi, senza dimenticare una Juventus a caccia di riscatto e le romane pronte a inserirsi in questo lungo confronto, la corsa al titolo finale appare quanto mai incerta.

Il Napoli non si ferma più: può essere questo l’anno giusto?

Dopo un’annata piuttosto deludente, il Napoli si è presentato ai blocchi di partenza con tutta la voglia di proporsi come una delle principali candidate alla vittoria finale dello Scudetto. Nonostante qualche critica da parte di tifosi e addetti ai lavori riguardo al calciomercato, ritenuto scarno rispetto agli obiettivi, finora gli azzurri hanno dimostrato di essere in grande forma: con Insigne pronto a guidare i suoi compagni come un vero leader, Osimhen in grandissima crescita e la sorpresa Anguissa a centrocampo, l’undici allenato da Spalletti sembra finalmente in grado di poter reggere il confronto con le dirette concorrenti. 8 vittorie nelle prime 8 partite parlano chiaro: il Napoli c’è e non intende indietreggiare.

Inter e Milan, lo Scudetto non è solo un sogno

Da vincitrice uscente, l’Inter è certamente una delle squadre che ambisce al titolo finale. Rimasti senza Hakimi e Lukaku e con l’arrivo di Simone Inzaghi in panchina al posto di Antonio Conte, i nerazzurri sono partiti almeno sulla carta indeboliti rispetto allo scorso anno: in realtà, le prime giornate hanno messo in mostra una squadra altrettanto solida e in grado di tenere il passo giusto per l’ambizioso obiettivo, grazie anche a un Dzeko in grande spolvero e a un Barella sempre più leader del centrocampo.

Crescono settimana dopo settimana anche le quotazioni del Milan di Pioli, che sta ripetendo l’ottima prima parte di stagione della scorsa annata. A 8 giornate dall’inizio, i rossoneri sono stabilmente secondi a sole due lunghezze di distanza dal Napoli, con una squadra dall’età media che non raggiunge i 25 anni (terza formazione più giovane secondo le statistiche di Transfermarkt) ma dall’altissima qualità.

La Juve e le altre: chi può inserirsi nella lotta Scudetto

Quando si parla di Scudetto non si può prescindere dal citare la Juventus, che anche nei momenti peggiori resta sempre una delle maggiori indiziate per la vittoria finale. Il ritorno di Allegri è coinciso finora con numerose difficoltà in avvio di stagione e un ritardo già di ben 10 punti dalla vetta, sicuramente tanti ma assolutamente recuperabili se pensiamo alla lunghezza del torneo e alla proverbiale capacità dei bianconeri di tirarsi fuori anche dalle difficoltà maggiori, come dimostrano gli ultimi confortanti risultati. Da menzionare, infine, in questa carrellata sono le due romane e l’Atalanta: tra le tre, come dimostra anche la classifica attuale, sicuramente la Roma è quella che parte con qualche possibilità in più, grazie a una rosa di valore e alla nuova guida tecnica affidata a un vincente come Mourinho, ma anche la Lazio e gli orobici covano le proprie speranze. Sia i biancazzurri che i nerazzurri sono attualmente appaiati alla Juve, ma sognare è ancora possibile: la qualità di base c’è e il calcio insegna che non sempre i pronostici vengono rispettati!