La Sampdoria vince 2-1 e inguaia lo Spezia. Candreva show

La Sampdoria di Roberto D’Aversa respira e batte lo Spezia con il risultato di 2-1. Grande protagonista del match Antonio Candreva, trascinatore dei blucerchiati in questa stagione. L’esterno ha propiziato l’autorete di Gyasi per il vantaggio doriano. Il 2-0 invece è ad opera sua. Lo Spezia, in difficoltà nel primo tempo, prova a ribaltare il risultato, mentre i padroni di casa provano ad affidarsi ad una folta difesa e a veloci ripartenze. Il finale vede arrivare il gol della bandiera degli spezzini con Verde. Tre punti fondamentali per la Sampdoria che così scavalca proprio lo Spezia in classifica, ed ora la posizione di Thiago Motta è a rischio.