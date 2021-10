Inter, Dzeko avvisa: “Napoli? Basta poco per raggiungerli, noi vogliamo tornare al primo posto”

Edin Dzeko, nuovo attaccante dell’Inter, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, tra i tanti temi analizzati si è soffermato anche sulla sua ex squadra, la Roma, ed il Napoli primo in classifica:

“La Roma mi aveva ceduto alla Juventus, senza che io sapessi niente poi non è andato in porto perchè non trovarono un mio sostituto. Ora a Milano con Inzaghi mi diverto, sono qui per lo scudetto che mi manca. Napoli? Le hanno vinte tutte, bravi loro. Ma basta un niente, una scintilla per tornare lassù. Noi vogliamo ancora vincere”.