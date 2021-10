Ieri il Napoli ha battuto in scioltezza il Legia Varsavia, ma anche in una serata praticamente perfetta come ieri, gli azzurri hanno avuto un imprevisto che può tramutarsi in una brutta notizia.

Infatti, Manolas, al termine di una prestazione sufficiente e comoda, in quanto il Legia Varsavia non ha mai attaccato, ma, in corsa fino al 69′, all’improvviso ha subito un fastidio muscolare mentre si accingeva a fare una scivolata, ed è dovuto uscire.

Oggi, ci saranno gli esami per il difensore greco, ma la sua assenza potrebbe pesare in un periodo denso di impegni come quello attuale, che durerà fino al 7 novembre.

Fonte: Il Roma