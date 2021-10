Gabriele Gravina, numero uno della FIGC, ha rilasciato alcune dichiarazioni davanti ai membri della Corte di Giustizia europea, in merito alla Superlega:

“Lo stato si costituisca contro la Superlega che può causare danni e criticità all’intero sistema calcio. In caso contrario ritratteremo la nostra disponibilità nell’ospitare gli Europei del 2028. È una questione di principio: abbiamo sempre rispettato valori come la meritocrazia e la Superlega ne va in netto contrasto”.