La partenza sprint del Napoli in Serie A ha impressionato e non poco. A tessere le lodi della squadra di Luciano Spalletti stavolta è il noto portale Transfermarkt, che attraverso il proprio profilo Instagram ha mostrato la classifica delle squadre dei cinque principali campionati europei. In questa, gli azzurri figurano davanti a tutti risultando gli unici a punteggio pieno.