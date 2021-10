Di Fusco: “Spalletti ha capito tutto di Napoli e del Napoli”

Raffaele Di Fusco, ex portiere, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato di Luciano Spalletti e non solo:

“Spalletti ha capito tutto di Napoli e del Napoli ed è migliorato nella comunicazione. Ha portato carattere e gioco, dando il Noi e non l’Io. Ha rivoluzionato il Napoli sia dentro che fuori dal campo. Dopo l’uscita di Manolas, è stato bravo a creare un qualcosa in grado di dare maggiore sicurezza alla squadra. Meret? È stato sfortunato a causa degli infortuni”.