De Siervo: “L’Italia è l’unica nazione a non aver preso decisione sulla Superlega” 

Luigi De Siervo, presidente della Lega Serie A, ha parlato in conferenza stampa dopo l’assemblea generale delle leghe europee. Il presidente è parso in imbarazzo visto che l’Italia è l’unica nazione a non aver preso ufficialmente decisione sulla Superlega: “Il Governo ci sta mettendo in imbarazzo davanti agli altri paesi. Siamo gli unici che non hanno ancora preso una decisione ufficiale sulla Superlega. La lettera è pronta e il presidente del consiglio, Draghi, ha già sottolineato di essere contro questa competizione“