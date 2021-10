Luciano Spalletti torna nell’Olimpico che è stato casa sua per ben 5 anni; infatti, il tecnico toscano ha avuto ben due esperienze all’Olimpico prima dal 2005 al 2009, poi dal gennaio 2016 al maggio del 2017.

Il tecnico toscano riceverà un’accoglienza calda, ma calda di fischi: nonostante gli ottimi risultati raggiunti con i giallorossi(l’ultimo trofeo del club, nel 2008, lo ha portato lui), la piazza romanista non gli ha perdonato il trattamento con Totti, acuito anche dalla serie tv uscita in primavera.

Però il tecnico toscano sarà bravo a non farsi influenzare dalle critiche e dalle voci, dato che, come ha già ribadito in passato, è sempre molto restio a tener conto dei sentimenti in una partita.

Osimhen, KK e Anguissa: saranno queste le armi per superare la Roma e provare a suonare la nona sinfonia, in quella che è stata la casa di Spalletti.

Fonte: Corriere della Sera.