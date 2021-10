Top&Flop Napoli-Legia Varsavia. Il migliore e il peggiore del match secondo MondoNapoli

Il Napoli deve fare i conti con una strenua resistenza del Legia Varsavia, prima di portare la meritata vittoria a casa. Il match di Europa League finisce con il risultato di 3-0, permettendo ai partenopei di portarsi a 4 punti nel girone. La redazione di MondoNapoli ha individuato rispettivamente il migliore ed il peggiore della sfida.

Menzione assolutamente meritata per Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli aveva bisogno di una scossa, di una grande prestazione per mostrare a tutti chi è. Questa serata ha mostrato il ragazzo di Frattamaggiore nella sua tipica luce. Più che un gol, il suo è un grido di rabbia, come a dire che lui c’è. A coronare la sua serata, il bellissimo assist per il 2-0 di Victor Osimhen.

Nessun giocatore merita di essere menzionato come flop. La squadra ha giocato bene, e nessun calciatore è risultato insufficiente. Ognuno ha dato il suo contributo senza commettere gravi sbavature.