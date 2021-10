Salernitana-Napoli: trasferta da evitare per i tifosi azzurri

Tra qualche settimana si affronteranno Salernitana e Napoli, con i granata bisognosi di fare bottino pieno da una parte e il Napoli in forma finora smagliante. Oltre il rettangolo verde però la sfida si gioca sugli spalti anche a causa della forte rivalità tra tifoserie, resta infatti una trasferta fortemente sconsigliata ai tifosi partenopei. Una misura di emergenza introdotta prevede quindi il divieto di vendita biglietti a tutti i residenti a Napoli e provincia, insieme a Caserta e Benevento. Quindi il Ministero dell’Interno ha emanato la determinazione numero 19, nella quale si legge:

“L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha adottato il rinvio alle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive ai fini dell’individuazione di misure di rigore per il derby Salernitana-Napoli. Contestualmente, si dà mandato alle Leghe competenti di interessare le Società organizzatrici per non far avviare la vendita dei tagliandi per i residenti, rispettivamente, nelle Province di Napoli, Caserta, Benevento, Avellino”.