Il parere di Rinaudo: “Zanoli? Può diventare importante.”

La profondità della rosa del Napoli lascia i tifosi decisamente tranquilli rispetto ai diversi impegni che gli uomini di Spalletti dovranno affrontare. Di questo e altro ha parlato l’ex difensore Leandro Rinaudo nel corso di “1 Football Club”, programma di 1 Station Radio:

“La conferma di Zanoli può rivelarsi mossa importante, lo ha scelto Spalletti e lui sa bene quali sono le caratteristiche del ragazzo. Invece Rrahmani è più tecnico di Manolas e l’età gioca a suo favore, mentre l’ex Roma è in difficoltà. La Juventus ancora in corsa?non è la stessa del passato ma resta pericolosa e può tornare a vincere grazie al lavoro di Allegri, anche se il Napoli fa sul serio per lo scudetto e potrebbe approfittare”