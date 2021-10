Repubblica – Pochi spettatori al Maradona: previsti solo 10.000 tifosi

Non ci sarà una grande folla a guardare il Napoli questa sera al Maradona.

Come riportato dall’edizione de La Repubblica, infatti, sono previsti solo 10.000 spettatori per la sfida di questa sera contro il Legia Varsavia. Il Napoli ha bisogno della vittoria e ci si augura che il numero dei sostenitori possa crescere ora dopo ora per sfruttare il dodicesimo uomo anche stasera contro i polacchi. Vedremo cosa accadrà prima del calcio d’inizio, ma i presupposti rimangono “negativi” rispetto alla gara precedente contro il Torino di domenica pomeriggio.