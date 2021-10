E’ atteso per la settimana prossima il verdetto della Giustizia Sportiva.

Come riportato dall’edizione de La Repubblica, infatti, l’esito delle indagine della Digos sarebbe arrivato da qualche giorno ma si aspetta quello della Giustizia Sportiva. Kalidou Koulibaly ha dichiarato in conferenza stampa di non aver dormito per due notti a causa degli episodi dell’Artemio Franchi, un aspetto che ci ha fatto capire quanto abbiano influenzato gli ululati indegni nella mente del senegalese.