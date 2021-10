Renica: “Guai a snobbare l’Europa League”

A Radio Marte è intervenuto l’ex difensore azzurro Alessandro Renica che ha parlato del percorso in Europa League degli azzurri. Ecco quanto detto:

“Secondo me non bisognerebbe snobbare niente, nemmeno l’Europa League, altrimenti non ha senso che il presidente investa tutti quei soldi nella rosa. Ridurre gli obiettivi può essere un vantaggio, ma anche un rischio. Bisogna sempre puntare a vincere, poi se non ci si riesce pazienza. Ma vincere aiuta a vincere. Quando la conquistammo noi, duellavamo con l’Inter per lo scudetto, poi questi allungarono in campionato e noi ripiegammo sull’Europa League che alla fine vincemmo”.