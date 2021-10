Il Napoli torna in campo per l’Europa League, in una sfida decisiva per la qualificazione, contro i polacchi del Legia Varsavia. La partita di questa sera si disputerà alle ore 21 al Maradona e sarà possibile vederla sia in streaming che in chiaro. In streaming sarà visibile su Dazn, mentre in Tv su Sky Sport. La partita dunque sarà trasmessa anche in streaming, ma non in chiaro questa volta.