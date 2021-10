L’ episodio spiacevole durante Napoli Torino è alle spalle per Lozano che tornerà a giocare dal primo minuto davanti ai suoi tifosi per la sfida di Europa League contro il Legia Varsavia. Infatti Spalletti sembra averlo perdonato dopo la sfuriata di domenica con il messicano entrato al 60′ ed uscito nei minuti finali per lasciare spazio a Juan Jesus.