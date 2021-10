Secondo quanto trapela dai media polacchi, la formazione che il Legia Varsavia schiererà questa sera contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona avrà alcune modifiche rispetto a quella titolare. Nel 3-5-1-1 di Czeslaw Michniewicz ci sarà il brasiliano Josuè come trequartista, ma mancherà la prima punta titolare, Pekhart, per infortunio, e al suo posto non dovrebbe essere schierato Emreli, a causa delle sue ultime prestazioni deludenti, ma ci sarà spazio per Kostorz.