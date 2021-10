Il Mattino – Osimhen partirà dalla panchina, ma bisogna vincere lo stesso

L’edizione odierna di Il Mattino ha fatto il resoconto sulle scelte di Spalletti in vista della sfida di Europa League contro il Legia Varsavia. Secondo il quotidiano e come annunciato dallo stesso tecnico in conferenza stampa ci saranno un pò di cambi rispetto al match contro il Torino. Uno di questi potrebbe essere Victor Osimhen, che lascerà il posto molto probabilmente a Dries Mertens. Nonostante però i numerosi cambi il Napoli è obbligato a vincere, per non compromettere quasi definitivamente la qualificazione.