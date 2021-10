Gazzetta – Il Manchester United continua a chiedere di Insigne

Anche il Manchester United starebbe continuando a chiedere di Insigne.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, il club inglese vorrebbe insistere per capire quante siano le possibilità di vedere l’azzurro in maglia Red Devils. L’Inter in Italia continua a monitorare la vicenda in silenzio, dando priorità in questo momento ad alcuni rinnovi illustri: sono questi i due top club pronti ad intervenire in caso di operazione a rilento in casa Napoli, con la dirigenza ancora imbambolata tra una proposta ed un’altra.