Francini: “Rinnovo Insigne? ADL faccia uno sforzo, è un simbolo della città”

L’ex terzino del Napoli, con cui ha vinto anche uno scudetto, Giovanni Francini, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio dove ha parlato degli azzurri e della situazione Insigne:

“Sono rimasto tifoso del Napoli, i sette anni non si dimenticano, anche perché sono stati conditi da vittorie. Non esiste un tifo più bello di quello dei partenopei. Europa League? Spesso le italiane l’hanno snobbata, non capisco questo atteggiamento. Ma gli azzurri, così come la Lazio, in questa edizione stanno dimostrando di tenerci tanto. In particolare, i ragazzi di Spalletti hanno chiesto di andare in ritiro prima della gara, e questo è un gran segnale. Se stasera ci sarà il rientro di Mertens, mi aspetto grandi cose, perché è un calciatore che ha ancora tanto da dare a questa squadra e lo ha fatto vedere già nei pochi minuti contro il Torino. Lui, come me, è un napoletano adottato: non siamo nati ai piedi del Vesuvio, ma è come se lo fossimo. Per vincere l’Europa League ci vuole un po’ di fortuna, perché le condizioni ci sono tutte: allenatore e squadra giusta. La sorte è stata avversa in questo avvio di competizione, speriamo inizi a girare a nostro favore.

Insigne? Io sono con il mister, per me deve continuare a tirare i rigori. Ovviamente, sempre se Lorenzo se la sentirà. Poi, possono sbagliarli tutti i calciatori. Rinnovo? Credo sia giusto che Adl faccia un sacrificio per tenere il capitano, che è anche un uomo simbolo della città. Mi auguro chiuda la carriera al Napoli”.