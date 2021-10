Eljif Elmas, giocatore azzurro, ha parlato nel pre partita ai microfoni di Sky Sport:

“Se vogliamo andare avanti in EL, dobbiamo vincere assolutamente questa sera. Sappiamo tutto quello che dobbiamo fare e andremo in campo per vincere questa partita. Tutti siamo da Napoli, tutti giochiamo nel Napoli: siamo una squadra, una famiglia, non c’è un Napoli A o B, ci sentiamo tutti titolari. Giochiamo per il Napoli e vogliamo vincere tutte le partite”