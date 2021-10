Di Marzio: ”Riserve Napoli più forti di tutto il Legia Varsavia”

A Radio Marte è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Gianluca di Marzio che ha espresso un suo parere sulla sfida tra Napoli e Legia Varsavia. Ecco quanto detto:

“Il Legia Varsavia sta andando male in campionato, è terz’ulitmo in classifica, una tragedia nazionale. Anche per loro il campionato è più importante. Io penso che sicuramente che anche le riserve del Napoli sono più forte di tutto il Legia, gli azzurri dovranno provare a sfruttare la loro paura. Al ritorno invece sarà diverso, i tifosi polacchi sono molto caldi sia per coreografia che tifo. Da parte del club polacco c’è volontà di ospitare cordialmente i tifosi azzurri”.