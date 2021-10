CorrSport – Zaniolo cercherà in tutti i modi di esserci con il Napoli

Nicolò Zaniolo cercherà in tutti i modi di esserci contro il Napoli.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, il centrocampista della Roma tenterà di essere a disposizione di Josè Mourinho per la sfida di domenica in campionato con gli azzurri: non sarà facile recuperare in un periodo lampo, ma il quotidiano spiega che “se dovesse trovare il primo goal stagionali, potrebbe farsi rimpiangere da chi non ha creduto troppo in lui”. Il riferimento è alla trattativa che portò Nainggolan in neroazzurro e Zaniolo alla Roma quando Spalletti allenava l’Inter.