CdM – Sette cambi per Spalletti, queste le novita! Le ultime

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si è soffermata sulle possibili scelte di Luciano Spalletti in vista del match contro il Legia Varsavia. Secondo il quotidiano il tecnico dovrebbe adoperare 7 cambi rispetto alla partita contro il Torino. A sinistra dovrebbe esserci Juan Jesus al posto dello squalificato Mario Rui. Meret dovrebbe prendere il posto di Ospina e Manolas dovrebbe tornare al centro della difesa con Koulibaly. A centrocampo ci saranno Demme ed Elmas che prenderanno il posto di Fabian Ruiz e di Zielinski. In attacco Osimhen dovrebbe accomodarsi in panchina, al suo posto dovrebbe esserci Dries Mertens.