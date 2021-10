CdM – Questo il piano tattico del Legia Varsavia! Le ultime

L’edizione odierna di Il Corriere del Mezzogiorno si è soffermata sul possibile piano tattico del Legia Varsavia per il match di questa sera contro il Napoli. Secondo il quotidiano la squadra polacca, quart’ultima nel suo campionato e prima nel girone di Europa League giocherà con un 3-5-2, con il classico modo di difendersi e poi partire in contropiede. Questa tattica per il momento ha dato i frutti sperati, permettendo ai polacchi di vincere sia con il Leicester sia con lo Spartak Mosca. Spalletti è consapevole delle difficoltà della sfida e cerca di tenere alta la concentrazione del gruppo.