CdM – Questa l’idea tattica di Spalletti per battere il Legia! I dettagli

L’edizione odierna di Il Corriere del Mezzogiorno si è soffermata sul possibile piano tattico del Napoli per il match di questa sera contro il Legia Varsavia. Secondo il quotidiano l’idea di Spalletti sarebbe quella di muovere la palla velocemente e attaccare il Legia con i tre piccoletti davanti. Ciò spiegherebbe il perchè di Mertens al centro dell’attacco e il perchè Osimhen possa essere utilizzato come arma a partita in corso. Con i cinque cambi c’è tanto materiale da poter sfruttare e perche no anche per riscaldare l’atmosfera di uno stadio ancora semi deserto.