Spartak Mosca-Leicester, le formazioni ufficiali

Ritorna l’Europa League e torna proprio il girone del Napoli, ovvero il girone C. Oggi andrà in scena, alle ore 16:30, la sfida tra Leicester e Spartak Mosca. Gli azzurri osserveranno con attenzione questa partita in attesa della partita di domani contro il Legia Varsavia. Di seguito le formazioni ufficiali della partita di oggi:

SPARTAK MOSCA (3-4-3): Maksimenko: Rasskazov, Gigot, Dzhikiya; Moses, Zobnin, Litvinov, Ayrton; Bakaev, Sobolev, Larsson. All. Rui Vitoria.

LEICESTER (3-5-2): Schmeichel; Amartey, Evans, Soyuncu; Pereira, Soumaré, Tielemans, Maddison, Thomas; Iheanacho, Daka. All. Rodgers.