Spartak Mosca-Leicester, il risultato finale

Finisce la prima partita della terza giornata del Girone C. Se la porta a casa il Leicester battendo per 4-3 lo Spartak Mosca. I russi erano riusciti a portarsi sul 2-0 grazie ai gol di Sobolev e Larsson. Ma la furia Daka non ci sta e porta il risultato su 4-2 grazie a un suo poker. Ad accorciare le distanze ci pensa ancora Sobolev, ma la partita finisce 4-3 per gli inglesi. Grazie a questa vittoria, il Leicester si porta al secondo posto con 4 punti in attesa della partita di domani tra Napoli e Legia Varsavia.