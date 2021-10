Sconcerti: “Insigne ha commesso qualche errore ma Spalletti sa che va salvaguardato, vi spiego”

Mario Sconcerti, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del momento degli azzurri. Queste le sue dichiarazioni: “Quest’anno credo che a Napoli si parli più apertamente di scudetto. Penso che Insigne sia la massima espressione tecnica di questa squadra e Spalletti è consapevole che il capitano va salvaguardato. Anche se da parte del calciatore è arrivato qualche errore, l’allenatore sa che soprattutto in questi momenti bisogna dimostrargli tutta la propria stima visto che il rapporto con il club è delicato. Inoltre, Lorenzo è passibile di turnover in qualsiasi momento, così come Lozano e Politano ad esempio”.