Sabatini: “Ecco l’attaccante migliore della Serie A per distacco”

Walter Sabatini, ex dirigente della Roma e dell’Inter, ha rilasciato un’intervista a Kiss Kiss Napoli; parlando della stagione del Napoli:

“Giuntoli e De Laurentiis hanno chiuso un colpo magistrale, andando a prendere Anguissa, un calciatore acquistato dal Fulham retrocesso in Championship. Non era facile. Complimenti a loro. Osimhen è il miglior attaccante del campionato per distacco. La grande solidità della squadra azzurra parte da dietro, ha una grande difesa”.

Inoltre, Sabatini, aggiunge: “Il Napoli di Spalletti non mi sorprende, lui è uno che difende sempre i suoi calciatori. Insigne resterà rigorista? Lui è un teatrante e tira sempre i suoi giocatori fuori dai guai. Luciano è veramente inimitabile. Errori del Napoli? Non ci saranno errori impossibili, dovranno essere tutti bravi ad incanalare risultati e passione popolare dei tifosi, questo sarà determinante per l’acquisizione di successi. Sono convinto, non ci saranno errori impossibili”. Ha concluso l’ex direttore generale di Roma e Inter, ai microfoni della radio ufficiale.