Repubblica: “Pochi tifosi per Napoli-Legia, la società corre ai ripari”

Febbre altissima per la Serie A, ma temperatura molto più bassa per l’ Europa League. Anche i tifosi hanno preso atto della priorità data per ora dal Napoli al sogno scudetto, che è diventato un po’ più concreto dopo la partenza sprint con 8 vittorie consecutive in campionato. Per questo è iniziata a buon ritmo la prevendita dei biglietti per il settore Ospiti dello stadio Olimpico, dove domenica pomeriggio (ore 18) gli azzurri sono attesi dalla sfida di alta classifica con la Roma di Mourinho.

Non c’ è invece lo stesso interesse per la sfida di domani sera in Europa League e si spiega così la decisione del Napoli di correre ai ripari in extremis con un’ iniziativa promozionale, pubblicizzata con un comunicato dal club azzurro. «Tutti coloro che acquisteranno o hanno già acquistato un biglietto per il match Napoli- Legia Varsavia allo stadio Maradona – si legge – potranno usufruire di uno sconto del 50 per 100 sul tagliando per la successiva partita tra Napoli e Leicester, in programma sempre a Fuorigrotta il prossimo 9 dicembre ».

Fonte: La Repubblica (ed. Napoli)