Report allenamento, il Napoli prepara la gara con il Legia Varsavia. Le ultime su Zielinski

La SSC Napoli attraverso il proprio sito ufficiale e ha reso noto il report dell’allenamento odierno. Gli azzurri hanno svolto una seduta mattutina all’SSC Napoli Konami Training Center.

Il Napoli prepara il match contro il Legia Varsavia in programma domani allo Stadio Maradona per la terza giornata di Europa League (ore 21). La squadra ha inziato la fase di attivazione per poi proseguire con il torello. Successivamente ha svolto lavoro tattico e la consueta partita a campo ridotto. L’allenamento si è concluso con esercitazioni su palle inattive.

Malcuit ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Ounas è rientrato in campo, ha però svolto lavoro personalizzato. Zielinski ha fatto allenamento personalizzato in palestra.

Fonte: SSC Napoli