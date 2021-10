Pres. Napoli Femminile: “De Laurentiis? Non mi ha mai contattato per un aiuto. Io sarei disposto ad ascoltare”

Raffaele Carlino, presidente del Napoli femminile, è intervenuto ai microfoni di TV Luna per parlare di una possibile collaborazione con Aurelio De Laurentiis: “De Laurentiis? Non sono mai stato contattato da lui per un aiuto sul Napoli femminile. Quando incontrai i figli a Capri mi dissero che si sarebbero fatti sentire, ma così non è stato. Io sarei disposto a trattare, siamo l’unico club, insieme al Pomigliano, a non avere la squadra maschile. L’appoggio del presidente ci servirebbe anche per dare maggiore visibilità alle ragazze che giocano per noi. Io ho tanta idee anche sul settore giovanile, ma prima di tutto vorrei che anche il Napoli maschile avesse la sezione femminile. Noi siamo disposti a collaborare e parlare, aspettiamo loro. Di certo non voglio cedere 14 anni di storia ad ADL, ma siamo disposti ad ascoltare”.