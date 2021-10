Onofri: “Credo che il Napoli possa restare in quella posizione, perchè..”

Durante TMW News è intervenuto Claudio Onofri, in cui ci ha analizzato diverse tematiche:

“Allegri sa il fatto suo – ha detto – però in campionato la lotta scudetto si è allargata. Per recuperare il terreno perduto deve fare uno sforzo notevole. Il gioco dei bianconeri? Ci sono due categorie di allenatori, quelli che hanno un testa un modo di interpretare il gioco e di raggiungere i risultati e poi quelli come Allegri che si adattano alla rosa e all’avversario.

Io preferisco Gasperini o Juric: il calcio italiano sta percorrendo tra l’altro un cammino propositivo, si può scalare la vetta attraverso il gioco. Allegri ha comunque dimostrato di saper ottenere risultati, ha l’intelligenza di capire cosa deve fare e risalirà.

Il Napoli? Viene da un percorso lungo, ha sempre stazionato in Europa, grazie a buonissimi acquisti. Devo dare meriti anche a Gattuso, nello scorso campionato c’erano alcuni sistemi di gioco che assomigliano a quelli di Spalletti ma non erano così continuativi come adesso. Osimhen ha potenza, velocità, corsa e controllo di palla con cui offre un’alternativa al sistema realizzativo. Credo che il Napoli possa restare in quella posizione, perchè ne ha tutte le caratteristiche”.